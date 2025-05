Toi-même tu sexes Toi-même tu milites

Lire la vidéo

Diffusé le 25/02/2021

Pour cette dernière expérience, nos 4 jeunes s'intéressent à la pornographie militante. Ils vont rencontrer deux militants LGBT pour qui la pornographie a déterminé la sexualité. Ils partent ensuite à la rencontre d'Anoushka, réalisatrice de films pornos féminins et éthiques et rejoignent les studios de Voxxx et Coxxx, un podcast pornographique qui ouvre la voie à une nouvelle forme de X, plus féministe et sensuel. Enfin, place au bilan de leur aventure avec Ovidie, réalisatrice féministe.