Top chef : Les brigades cachées Épisode 11 - Partie 3

Lire la vidéo

Diffusé le 04/06/2025

Les candidats ont rendez-vous pour 24h dans le palace le plus étoilé d'Europe ! Proposer les plats les plus gastronomiques avec les produits les plus simples possibles, voilà ce qu'attendent les chefs qui dégusteront du petit-déjeuner en room service au dîner dans la salle de restaurant ! Mais ce n'est pas tout, l'émission marque un tournant dans le concours puisque les candidats encore en lice vont devoir accueillir, à leur grande surprise, non pas un mais deux candidats issus des brigades cachées. Cet événement rebat les cartes à quelques pas des quarts de finale, puisque ces deux candidats, gagnants du concours parallèle et coachés chacun par deux immenses chefs, Éric Frechon et Fabien Ferré, feront partie intégrante du concours, au même titre que les autres. À la fin de cette journée marathon, un candidat sera définitivement éliminé du concours.