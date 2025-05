Top chef : Les brigades cachées Épisode 8 : Les brigades cachées

Lire la vidéo

Cette année encore, c’est à l’abri des regards, quand chefs et candidats ont quitté le plateau, que va se dérouler le concours secret de la brigade cachée. Ce concours parallèle permet, semaine après semaine, aux candidats éliminés de s'affronter dans l’espoir de réintégrer Top chef ! Pour cette saison placée sous le signe des étoiles, l’enjeu est deux fois plus grand, car il n’y aura pas une brigade cachée mais deux ! Deux candidats auront cette opportunité incroyable de faire leur retour dans la compétition, aux portes des phases finales ! Cette année, le concours sera porté par les deux grands chefs Éric Frechon et Fabien Ferré. Ils dégusteront les réalisations des candidats avec François-Régis Gaudry. Le candidat arrivé premier aura le choix de la brigade qu'il souhaite intégrer. Le second sera coaché par l'autre chef, et le troisième sera définitivement éliminé.