Top chef : Le concours parallèle S15 E4

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Diffusé le 03/04/2024

Pour cette 15e saison anniversaire, c’est Pierre Gagnaire, l’un des chefs les plus célèbres de la planète, auréolé de 13 étoiles, qui a décidé de relever le défi et de devenir chef de brigade. Chaque semaine, il mènera ce concours parallèle dans lequel les candidats éliminés du concours s’affronteront jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un. Pour faire ce choix crucial, le chef pourra compter sur l’expertise de François-Régis Gaudry, critique culinaire incontesté, lors des dégustations. Le candidat qui parviendra à aller au bout de ce concours secret aura la chance de réintégrer Top Chef directement en quart de finale dans la brigade de ce chef multi-étoilé.