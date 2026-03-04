Top chef Épisode 1 - Partie 1

Diffusé le 04/03/2026

Le jury de Top Chef a décidé d'envoyer les candidats dans le sanctuaire de la comfort food : un restaurant de montagne où clients et grands chefs attendent impatiemment leurs créations pour un menu alliant réconfort et gastronomie. À Tignes, dans le restaurant Le Panoramic à 3 000 mètres d’altitude, les candidats vont revisiter le fromage fondu et croustillant puis le fameux chocolat chaud, sous l’œil des jurés et des chefs invités : Clément Bouvier (chef du Panoramic) et Yann Couvreur. Qui parviendra le mieux à métamorphoser ces plats simples en chefs-d'œuvre culinaires impressionnants ?