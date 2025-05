Top chef Épisode 10 - Partie 1

Épreuve 1 : la naturalité avec Alain Ducasse C’est un monument de la gastronomie mondiale qui entre dans les cuisines de Top Chef : Alain Ducasse. Précurseur d'une cuisine plus saine, plus écologique, plus proche du produit, qu'il a qualifié lui-même de naturalité, il proposera aux candidats de réinventer des grands classiques de la cuisine française en inversant les propositions viande/légumes. Un exercice de dépouillement culinaire d’une exigence rare. Les candidats devront convaincre l’un des chefs les plus influents de la planète. À la clé : une qualification directe pour la suite du concours. Épreuve 2 : le trompe-palais avec Adrien Cachot Pour les candidats non qualifiés, direction un univers beaucoup plus déroutant avec Adrien Cachot, finaliste emblématique de la saison 11, connu pour ses créations dérangeantes et inclassables, qui s'associe pour l'occasion à un chef incontournable de sa génération : Pascal Barbot. Leur défi : créer un trompe-palais, une assiette qui désoriente totalement les papilles puisqu'elle devra tromper en donnant l'impression qu'elle contient de la viande. Apparence, texture, saveur : rien ne doit être là où on l’attend. Une épreuve où la créativité et l’audace seront les clés de la réussite. À l’issue de cette deuxième épreuve, un candidat sera éliminé.