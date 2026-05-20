Top chef Épisode 12 - Partie 1

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Diffusé le 20/05/2026

Place à la qualification pour les quarts de finale ! Les cinq derniers candidats ont été choisis chacun par un des chefs du jury. Désormais, chaque chef va accompagner son talent pour tenter de remporter cette 17e saison ! Et, à enjeu exceptionnel, soirée exceptionnelle placée sous le signe de la créativité ! Lors d’une première épreuve, les candidats vont devoir bousculer les codes de la dégustation pour tenter d’impressionner l’un des chefs les plus créatifs du monde : le cuisinier triplement étoilé, Jordi Roca. Les candidats devront ensuite relever le défi d’une des épreuves les plus célèbres du concours : la boîte noire. Cette année, ce sont les chefs Alexandre Mazzia et David Toutain qui ont imaginé un plat à quatre mains pour une épreuve plus redoutable que jamais ! Ils sont encore cinq, mais à l’issue de cette soirée, ils ne seront plus que quatre.