Top chef Episode 12 - Partie 3

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Cette saison, Top Chef renverse la table et sort de ses murs. Chaque semaine, les jurés testeront les candidats dans un univers culinaire différent. Le vainqueur de Top Chef sera celui ou celle qui représentera au mieux le chef de demain, capable de se diversifier et de faire rayonner sa cuisine dans de multiples endroits et formats avec toujours la même exigence. Pour cela, le concours sort les candidats de leur zone de confort et toutes les épreuves seront externalisées dans des décors exceptionnels. Les brigades disparaissent et les cinq chefs - Hélène Darroze, Stéphanie Le Quellec, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel - redeviennent des jurés à part entière. Chaque candidat devra désormais affronter seul le regard du jury, défendre sa cuisine, son idée, son talent.