Top chef Épisode 13 - Partie 2

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Ils ne sont plus que quatre et, pour décrocher une place en demi-finale, deux épreuves redoutables les attendent. D’abord, un défi aussi engagé que créatif : sublimer un produit du quotidien trop souvent oublié : le pain rassis. Un exercice qui exigera inventivité et technique pour transformer ce symbole de cuisine anti-gaspi en véritable plat gastronomique. Puis, place à une épreuve vertigineuse : imaginer une assiette construite autour d’une seule et même texture. Pour juger ces créations, quatre chefs d’exception : Marcel Ravin, Dimitri Droisneau, Alan Taudon et le chef pâtissier Michael Bartocetti. À l’issue de cette soirée, un candidat quittera la compétition et seuls trois d’entre eux poursuivront leur route vers le titre de Top Chef !