Top chef Épisode 14 - Partie 1

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Pour cette demi-finale, les trois derniers candidats s'affrontent dans un format inédit : chacun défie ses adversaires en leur imposant une épreuve culinaire de son choix. Les trois défis : Première épreuve : réaliser une raviole tricolore sans colorants artificiels. Deuxième épreuve : cuisiner l'escargot sans cargolade ni beurre maître d'hôtel. Troisième épreuve : préparer une volaille farcie désossée de l'intérieur, sans sauce. À l'issue de ces trois épreuves techniques, les cinq jurés, accompagnés des chefs invités Pascal Barbot, Pierre Gagnaire et Guy Krenzer, départageront les candidats pour désigner les deux finalistes qui s'affronteront lors de la grande finale de Top Chef.