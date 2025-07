Top chef Épisode 15 - Partie 1

Diffusé le 02/07/2025

Une finale unique en son genre attend les deux finalistes de cette saison exceptionnelle. En effet, dès le lendemain de la révélation du gagnant, ce dernier ouvrira les portes de son propre restaurant éphémère ! C'est dans ce même lieu que se déroulera la finale, pour laquelle 30 chefs de renom ont fait le déplacement afin d'élire le grand gagnant de cette saison 16. Heston Blumenthal, Gérald Passedat, Christopher Coutanceau, Arnaud Donckele ou encore Jérôme Banctel : jamais Top Chef n'avait réuni autant de chefs étoilés. Mais ce n'est pas tout : comme tout au long de cette saison, les inspecteurs du plus célèbre guide gastronomique du monde seront également présents, dans une salle à part, et toujours de façon anonyme afin d'attribuer une étoile, ou non, au restaurant du gagnant. Alors, qui sera le grand gagnant de cette saison unique ? Et aura-t-il l'immense honneur de se voir décerner une étoile ?