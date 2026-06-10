Top chef Épisode 15 - Partie 3

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Diffusé le 10/06/2026

C’est dans le cadre prestigieux du Four Seasons Hôtel George V, palace emblématique récompensé par six étoiles Michelin et une Étoile Verte, que les deux finalistes se retrouvent pour la dernière épreuve de la compétition. Leur défi : concevoir et réaliser un menu gastronomique d’exception composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert, capable de conquérir les papilles de 100 bénévoles de la Croix-Rouge ainsi que celles des cinq chefs du jury. Pour cette finale exceptionnelle, Adriana Karembeu, ambassadrice de la Croix-Rouge, sera présente tout au long de la soirée aux côtés des bénévoles invités. Pendant 8 heures de cuisine intense, les deux candidats pourront compter sur le soutien de quatre anciens candidats éliminés, venus renforcer leur brigade en tant que commis. À l’issue de la dégustation, chaque convive attribuera librement ses points entre les deux menus, déterminant ainsi le grand gagnant de cette 17e saison de Top Chef.