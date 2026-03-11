Top chef Émission 2 (1/2)

Chargement

Diffusé le 11/03/2026

Poissons fraîchement pêchés et simplement grillés, salades légères, cornets glacés et beignets gourmands, ce sont autant de plaisirs que l’on déguste à la plage. Un terrain de jeux que les grands chefs d’aujourd’hui investissent de plus en plus ! Cette semaine, le jury de Top Chef a décidé de challenger les candidats sur cette gastronomie de plage, et ils vont retrouver clients et grands chefs qui les attendent pour qu’on leur propose un menu de bord de mer. Accompagnés des chefs invités Alexandre Gauthier et Jeffrey Cagnes, les candidats vont revisiter la gastronomie de plage, au Touquet, en sublimant du poisson grillé, des moules-frites et des beignets. Qui saura le mieux transformer ces plats simples en plats culinairement impressionnants ?