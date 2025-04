Top chef Épisode 3 - Partie 1

Pour avoir la chance de présenter à nouveau leur cuisine aux inspecteurs et décrocher un potentiel coup de cœur, les candidats vont devoir s’affronter sur des épreuves de qualification. Pour la première épreuve, place à un challenge aussi redouté qu’attendu : le trompe-l’œil. Les candidats vont devoir bluffer le chef 2 étoiles dont l’illusion est la spécialité : Rasmus Munk. Le chef les attendra dans un jardin bucolique, prêt à déguster un plat qui se fondra à 100 % dans le décor. Le challenge sera d’autant plus grand que des enfants seront là pour accorder des points aux meilleurs visuels. Pour l’épreuve éliminatoire, la cuisine coquine et gourmande sera à l’honneur : les candidats devront associer deux plaisirs coupables et en faire un plat gastronomique ! Trois invités de marque viendront les juger : le chef étoilé Florent Ladeyn, accompagné de deux fins gourmets et gourmands, Manu Payet et Aure Atika. À l’issue de cette épreuve, les deux premiers du classement auront la chance de se qualifier pour l’épreuve des inspecteurs. Le dernier sera mis en ballotage avec le candidat sans brigade, et le célèbre critique culinaire François-Régis Gaudry viendra les départager à l’aveugle. Un candidat sera éliminé du concours.