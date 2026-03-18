Top chef Épisode 3 - Partie 1

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Surnommé le « pape de la gastronomie », Paul Bocuse a réinventé la cuisine française avec une idée révolutionnaire : faire sortir les chefs de leur cuisine pour aller au contact du client. Aujourd’hui, les plus grands chefs de la nouvelle génération s’y mettent à leur tour et « brisent le mur » de leur cuisine ! Et c’est précisément ce que vont devoir faire les candidats cette semaine ! À l’abbaye de Collonges, lieu emblématique de Paul Bocuse, les candidats vont rendre hommage au chef qui aurait eu 100 ans en 2026, et à sa cuisine. Accompagnés des chefs Meilleurs Ouvriers de France Gilles Reinhardt et Olivier Couvin, à qui Paul Bocuse a confié la responsabilité de continuer à faire rayonner sa maison, ainsi que du chef pâtissier du restaurant Benoît Charvet, les candidats vont devoir se surpasser. Les candidats mettront à l’honneur la soupe et la croûte de feuilletage, deux plats iconiques du chef Bocuse, en assurant un service salle, sous le regard du jury et des chefs Régis Marcon, Tabata Mey et Christopher Coutanceau.