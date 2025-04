Top chef Épisode 4 - Partie 1

C’est au tour du deuxième groupe de candidats de tenter de se qualifier pour la prochaine épreuve face aux inspecteurs du célèbre guide ! Pour la première épreuve, le chef Heston Blumenthal, chef multi étoilé, véritable source d’inspiration connu pour ses mises en scènes uniques, attendra des candidats qu’ils le surprennent en cassant les codes. Pour l’épreuve éliminatoire, c’est le seul pâtissier étoilé au monde, Sébastien Vauxion, qui viendra challenger les candidats sur une thématique sucrée et on ne peut plus gourmande : le chocolat. À l’issue de cette épreuve, les deux premiers du classement auront la chance de se qualifier pour l’épreuve des inspecteurs. Le dernier sera mis en ballotage avec le candidat sans brigade, et le célèbre critique culinaire François-Régis Gaudry viendra les départager à l’aveugle. Un candidat sera éliminé du concours.