Top chef Épisode 4 - Partie 2

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Aujourd’hui, de plus en plus de chefs étoilés proposent des menus à moins de 50 euros tout en restant gastronomiques ! Pour cela, ils redoublent de créativité pour proposer des prix plus attractifs : utiliser le produit dans son ensemble, imaginer des astuces pour ne rien jeter, mettre leur talent au service de produits peu nobles pour en faire des plats mémorables. Cette semaine, Philippe Hardy, l’étoile la moins chère de France qui propose un menu entrée-plat-dessert à 29,90 euros le midi, et Cédric Burtin emmènent les candidats au cœur du marché de Puteaux. Ils devront composer une entrée et un plat protéiné (viande ou poisson) avec un petit budget, pour prouver que les grands plats peuvent se faire à petits prix. Qui saura surprendre avec des plats à très bas coût ?