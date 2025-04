Top chef Épisode 5 - Partie 1

Lire la vidéo

Place à la soirée spéciale avec les inspecteurs du célèbre guide. Les meilleurs candidats qualifiés sur les précédentes épreuves vont s’affronter sur deux épreuves prestigieuses. À la clé : le coup de cœur tant espéré des inspecteurs ! Pour la première épreuve, un dispositif exceptionnel a été mis en place : derrière une vitre sans tain, les inspecteurs pourront observer les manipulations des candidats et s’adresser à eux directement grâce au thème de la cuisson instantanée. Le chef 3 étoiles Jérôme Banctel a inspiré cette épreuve et sera présent en cuisine et lors de la dégustation. La deuxième épreuve, inspirée du chef 3 étoiles italien Niko Romito, sera à nouveau jugée par les inspecteurs. Les candidats vont devoir magnifier un seul et même produit pour en faire un plat trois étoiles ! Parmi les 6 candidats, un seul décrochera le coup de cœur à l’issue des deux prestations. Le moins bon d’entre eux rejoindra ceux qui n’ont pas été qualifiés les semaines précédentes en épreuve éliminatoire. L’épreuve éliminatoire verra s’affronter 5 candidats et l’un d’entre eux sera éliminé du concours.