Top chef Épisode 5 - Partie 1

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Diffusé le 01/04/2026

Technique, rigueur, précision des gestes… place à l’excellence avec les Meilleurs Ouvriers de France. Pour cette cinquième semaine de concours, les candidats vont vivre une véritable immersion dans l’univers du concours des MOF. Direction le Cirque Jules Verne d’Amiens, transformé pour l’occasion en arène culinaire où ils devront affronter un marathon de défis techniques... Durant toute l’émission, les candidats seront épaulés par Philippe Etchebest et départagés par le jury & les MOF invités : Michel Roth, Guy Krenzer et Christophe Raoux. Dans cette arène culinaire, qui saura impressionner les chefs par sa maîtrise des gestes et son respect des grandes techniques de la cuisine française ?