Top chef Épisode 6 - Partie 2

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Les grands chefs ne s’y trompent pas : les enfants sont les clients de demain. Pour former leur palais dès le plus jeune âge, de plus en plus de tables gastronomiques proposent désormais de véritables menus enfants. C’est pourquoi, cette saison, les enfants s’invitent dans la guerre des restos ! Les candidats n’auront que 48 heures pour imaginer un restaurant de A à Z : un concept, une décoration et une carte. Mais cette année, le défi se corse : ils devront créer deux menus distincts : un menu pour les adultes et un menu pour les enfants. Répartis en trois brigades de trois, les candidats s’attaqueront à cette épreuve mythique avec un double objectif : séduire les grands, dont François-Régis Gaudry et Charles Patin O'Coohoon venus juger leurs efforts, mais aussi convaincre les petits, souvent les critiques les plus sincères. Qui saura créer l’expérience capable d’impressionner toute la famille ?