Top chef Épisode 7 - Partie 1

Diffusé le 07/05/2025

Cette semaine, les candidats sont confrontés à la désormais mythique « boîte noire ». Cette année, les 5 chefs de brigade Hélène Darroze, Stéphanie Le Quellec Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel ont joint leurs savoirs dans la création de l'assiette de la boîte noire pour piéger les candidats ! Après une dégustation dans le noir, les concurrents dont l'assiette se rapproche le plus de l'originale seront qualifiés pour la semaine suivante face aux inspecteurs. La deuxième épreuve met à l'honneur un type de cuisine qui fascine : la street food. Olivier Nasti, chef deux étoiles détenteur d’un food truck, est accompagné de Moïse Sfez, référence de la street food à Marseille. Ils viendront challenger les candidats sur cette cuisine populaire dont les plus grands noms de la scène culinaire s'inspirent. Un candidat sera éliminé du concours.