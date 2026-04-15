Top chef Épisode 7 - Partie 1

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En France, on consomme deux fois plus de desserts que nos voisins européens, et les grands noms de la gastronomie ne s’y trompent pas : de plus en plus d’entre eux se lancent dans l’aventure sucrée. Cette semaine, Top Chef met la pâtisserie à l’honneur : les candidats devront réinventer les desserts favoris des Français et faire preuve d’inventivité. Au Château de Fontainebleau, les candidats vont devoir réinventer l’île flottante en affrontant Jeffrey Cagnes, et le riz au lait en se mesurant à Sébastien Vauxion. Pour juger leurs créations, les accompagner et les challenger, quatre chefs de renom seront présents : Nicolas Paciello, Marie Simon, Christophe Michalak et Jessica Préalpato. Créativité, précision et technique seront indispensables pour sublimer ces deux classiques de la pâtisserie et prouver qu’ils peuvent s’imposer dans l’univers exigeant de la pâtisserie.