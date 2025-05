Top chef Épisode 8 - Partie 1

La 8e semaine de compétition représente un moment clé pour les candidats : les inspecteurs sont de retour pour les juger ! À l'issue de deux épreuves, ils attribueront un coup de cœur. Si certains rêvent d'en récolter un, d'autres attendent leur deuxième pour se qualifier directement pour les quarts de finale. Et cette fois, il va falloir être des cuisiniers complets en faisant preuve de créativité puis de technique. Pour la première épreuve, les candidats devront se livrer et raconter un souvenir fort à travers la cuisine afin de créer une véritable émotion chez les inspecteurs. Et pour les coacher, un des plus grands chefs de tous les temps s'est proposé : Pierre Gagnaire. Pour la deuxième épreuve, les candidats vont devoir faire leur propre version d'un classique de la pâtisserie française : le Saint-Honoré. Anne Coruble, élue cheffe pâtissière de l'année, a inspiré cette épreuve. Le meilleur candidat sur les deux épreuves obtiendra un coup de cœur ; le moins bon ira en épreuve éliminatoire. Un candidat sera éliminé du concours à l'issue d'une dernière épreuve.