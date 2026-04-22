Top chef Épisode 8 - Partie 1

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Tout le monde le sait : les grands chefs adorent surprendre leurs convives ! Derrière chaque assiette d’exception se cache une histoire, parfois même une véritable surprise. Les chefs cherchent à provoquer une émotion forte à la dégustation et certains n’hésitent pas à marier des produits que tout semble opposer. Cette semaine, les candidats ont rendez-vous au Jardin d’Acclimatation pour une journée placée sous le signe de la surprise. Entourés de leurs proches et rejoints par le chef Adrien Cachot, ils commencent par replonger dans leurs souvenirs d’enfance en réalisant un plat chargé d’émotion, façon « madeleine de Proust ». Puis, changement de registre : place à l’audace. Les candidats devront sortir de leur zone de confort en travaillant des associations inattendues autour du chou-fleur, qu’ils devront marier soit au chocolat, soit à la myrtille.