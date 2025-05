Top chef Épisode 9 - Partie 2

Lire la vidéo

L’épreuve culte de "La guerre des restos" est de retour ! En trinômes, les candidats devront tout créer de A à Z pour ouvrir, en un temps record, un restaurant éphémère : concept, décoration, carte, cuisine... Rien ne sera laissé au hasard ! Et cette année, avec une étoile en ligne de mire, les candidats vont se confronter à l'excellence ! Trois anciens candidats emblématiques viendront jouer les candidats surprises : Mallory Gabsi, 1 étoile, Matthias Marc, 1 étoile, et Norbert Tarayre, chef d'un palace. Ce trinôme sera logé à la même enseigne que les deux autres et devra tout faire pour que son restaurant ouvre ses portes. Pour juger les restaurants, les chefs de brigade, François-Régis Gaudry accompagné de Valentine Oudard et des fans de Top Chef venus de la France entière auront un œil affûté et un palais exigeant. Ils jugeront aussi bien l’expérience en salle que la cohérence du concept et la qualité des assiettes ! Les candidats du trinôme en danger devront cuisiner à nouveau dans une épreuve individuelle, jugée par les chefs de brigade, à l'issue de laquelle un candidat sera éliminé.