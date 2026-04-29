Top chef Épisode 9 - Partie 2

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Les grands chefs s’expriment en travaillant des produits d’exception mais subliment aussi de simples produits du quotidien. C’est le défi pour les candidats qui vont devoir transformer des ingrédients ordinaires en plats extraordinaires ! Pour cette journée spéciale, ce sont les frigos les plus emblématiques du petit écran qui vont leur servir de garde-manger. Les couples de Scènes de Ménages, incarnés notamment par Gérard Hernandez, Anne-Elisabeth Blateau, David Mora, Grégoire Bonnet, Claire Chust et Vinnie Dargaud, leur ouvrent les portes de leur cuisine pour relever le défi. À chaque couple un frigo et un profil familial différent : produits de la ferme, sodas, goûters pour enfants ou encore produits industriels. Qui arrivera à impressionner chefs et comédiens avec des produits du quotidien ?