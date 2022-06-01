Top chef Les candidats sont choqués par les nouveautés de la saison

Chargement

Une saison miroir de l’évolution de la gastronomie française : la cuisine est une perpétuelle remise en question. Les chefs doivent s’adapter à un environnement gastronomique en mutation permanente. Aujourd’hui, les grands chefs sortent de leurs restaurants étoilés pour aller toucher le plus grand nombre, ils investissent d’autres formats, d’autres lieux, ils ouvrent des restaurants plus accessibles, des fast-foods créatifs, des chocolateries, des boulangeries, des projets multiples. Dans ce contexte, Top Chef accompagne et incarne cette transformation du métier de chef pour illustrer, dans cette nouvelle saison, l’évolution d’une profession qui doit sans cesse se renouveler afin de répondre aux attentes contemporaines.