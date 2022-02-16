Top chef S13 E1

Diffusé le 16/02/2022

La 13e saison de Top Chef est officiellement lancée. Et cette année, Glenn Viel, le plus jeune Chef 3 étoiles de France, rejoint le prestigieux jury déjà composé de Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet. En permanence dans la recherche et l’innovation, il va mettre sa créativité et son expérience au service des candidats. Cette nouvelle saison s’annonce donc riche en émotion pour les 14 premiers candidats qui s’apprêtent à découvrir les cuisines mythiques du plus prestigieux concours de cuisine. Divisés en deux groupes, les candidats vont devoir se surpasser dans deux épreuves distinctes : réaliser un plat libre sucré étonnant et surprendre le jury avec un plat salé. À la fin de ces épreuves, chaque chef choisira le candidat qu’il préfère pour intégrer sa brigade… Les candidats qui ne seront pas retenus devront s’affronter lors de l’épreuve de la dernière chance pour tenter de gagner leur place dans le concours…