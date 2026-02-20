Top chef Top Chef renverse la table

Poissons fraîchement pêchés et simplement grillés, salades légères, cornets glacés et beignets gourmands, ce sont autant de plaisirs que l’on déguste à la plage. Un terrain de jeux que les grands chefs d’aujourd’hui investissent de plus en plus ! Ils s’installent en bord de mer, gardent la simplicité des plats mais y apportent leur audace et leur gastronomie. C’est le cas d’Alexandre Gauthier avec sa cabane gastronomique les pieds dans l’eau où l’on retrouve plateaux de fruits de mer, fish and chips, beignets sucrés...Mais aussi de Christopher Coutanceau à La Rochelle, Éric Frechon à Biarritz ou encore Pierre Gagnaire à Châtelaillon Plage.