Top chef Top Chef sort de ses murs

Pour la 16e saison du concours, Top Chef et le Guide Michelin s’allient autour de leurs ambitions communes : révéler les talents gastronomiques de demain, promouvoir l’excellence et la créativité culinaires, et valoriser le métier de cuisinier ! C’est une grande première dans l’histoire de Top Chef : le gagnant de cette saison événement ouvrira un restaurant éphémère dès le lendemain de la finale et aura la possibilité d’obtenir la récompense ultime : une première Étoile Michelin. Pour cette saison unique, les inspecteurs et inspectrices du célèbre guide rouge viendront régulièrement juger les candidats comme ils le font dans un restaurant, et ce jusqu’à la finale ! Les chefs historiques, les jurés Hélène Darroze, Stéphanie Le Quellec, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel, conservent leur rôle clé et auront la responsabilité de recruter, de conseiller et de sélectionner les candidats pour les amener jusqu’en finale.