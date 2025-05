Top Gun : de la fiction à la réalité Top Gun : de la fiction à la réalité

Lire la vidéo

Top Gun, c’est le programme de formation des pilotes américains. Mais saviez-vous que l’US Navy formait également des Français ? Ils sont quelques dizaines chaque année à traverser l’Atlantique, direction Meridian dans le Mississipi. Sur cette base très prestigieuse, ils apprennent à apponter sur un porte-avion comme dans le film, une manœuvre que seule une poignée de pilotes sont capables de réaliser. Les diplômés américains de Top Gun, eux, sont généralement déployés à San Diego en Californie sur l’une des plus grandes bases navales des États-Unis. Cette ville qui abrite beaucoup de familles de militaires offre à ses 1,3 millions d’habitants une douceur de vivre incomparable avec des températures printanières toute l’année et d’immenses plages qui bordent l’Océan Pacifique. Six mille Français ont tenté l’aventure dans cette ville où les loisirs sont si importants que la plupart des bureaux ferment à 15h30 pour permettre aux salariés d’en profiter.