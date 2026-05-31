Totally Spies ! Poudre de clowns

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Diffusé le 15/01/2014

Dans plusieurs pays, on retrouve des gens arborant un maquillage de clown délirant qui se comportent comme des professionnels du cirque. Jerry envoie les filles sur place, et Sam, Clover et Alex ne tardent pas à s'apercevoir que ces personnes ont toutes quelque chose en commun : elles ont utilisé la même marque de maquillage, " Clownique " (qui semble dans un premier temps être du maquillage normal, mais une fois appliqué, se transforme en maquillage de clown bariolé impossible à enlever) !