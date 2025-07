Tous à l'Ouest : une nouvelle aventure de Lucky Luke Tous à l'Ouest : une nouvelle aventure de Lucky Luke

Diffusé le 28/12/2012

New York, 1855. Lucky Luke escorte les Dalton pour un énième procès. Inévitablement, les quatre affreux s'évadent et pillent en règle les nombreuses banques de la future Grosse Pomme. La police à ses trousses, Joe Dalton planque le magot dans le c...