Tous en cuisine Ceviche de poisson et Tortilla crémeuse

Chargement

Diffusé le 01/06/2026

À l’occasion de la Coupe du Monde 2026, Cyril Lignac vous embarque pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition. De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion food-truck. Entre cuisine et passion du football, Cyril Lignac et Jérôme Anthony vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France !