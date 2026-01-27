Tout Beau, Tout N9uf 27/01/2026 - Partie 1/3

Diffusé le 27/01/2026

Cyril Hanouna fait son grand retour avec « Tout beau, tout n9uf » (#TBT9), un talk-show populaire, et une seule envie : faire rire, réagir et rassembler ! Nouveau décor, nouveaux chroniqueurs, nouvelles rubriques… mais toujours ce style inimitable et cette proximité unique avec le public. TBT9, c’est un concentré d’énergie, de liberté et de bonne humeur dans lequel les news, les chroniques et les happenings les plus surprenants se succèdent pour offrir près de 3 heures de divertissement quotidien hors norme. Autour de Cyril, une bande aux caractères bien trempés et aux profils variés, pour débattre et parler sans langue de bois de tous les sujets qui animent les Français et pour accueillir des invités qui font l’événement.