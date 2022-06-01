Tout Beau, Tout N9uf Jérôme Anthony rejoint l’équipe #TBT9

Lire la vidéo

« Dès le 1er septembre à 18:45 du lundi au vendredi en direct, Cyril Hanouna arrive sur W9 avec « Tout Beau, Tout N9uf » (TBT9), sa toute nouvelle émission quotidienne. Nouveau décor, nouveaux chroniqueurs, nouvelles rubriques… mais toujours ce style inimitable et cette proximité unique avec le public. TBT9, c’est un concentré d’énergie, de liberté et de bonne humeur dans lequel les news, les chroniques et les happenings les plus surprenants se succèdent pour offrir près de 3 heures de divertissement quotidien hors norme. Autour de Cyril, une bande aux caractères bien trempés et aux profils variés, pour débattre et parler sans langue de bois de tous les sujets qui animent les Français et pour accueillir des invités qui font l’événement. Cyril Hanouna fait son grand retour avec un talk-show populaire et une seule envie : faire rire, réagir et rassembler. Présenté par Cyril Hanouna Une production H20 production »