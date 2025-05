Tout le monde chante : les stars fêtent 2025 Partie 2

Diffusé le 01/01/2025

Tous vos artistes préférés se sont réunis sous le chapiteau du Cirque Phénix pour vous interpréter leurs plus grands tubes et faire la fête pour célébrer cette nouvelle année, sous le signe de la joie ! Parce que « Tant qu’il y a de la joie, il y a de la vie ! », comme le dit la devise de l’association Tout le monde contre le cancer. Un seul mot d’ordre donc, la joie, pour cette soirée de fête inoubliable entre tubes, surprises, cadeaux et rêves réalisés avec la complicité de Lara Fabian, Zaho de Sagazan, Gilbert Montagné, Stéphane, Joseph Kamel, Dadju, Tayc, Patrick Bruel, Juan Arbelaez, Booder, Mosimann, les troupes de Molière, Madagascar, Star Musical et Spectacul’art !