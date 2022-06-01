Tout le monde chante : les stars relèvent le défi 2022 Partie 1

Pour la 12e année consécutive, des animateurs, humoristes et comédiens montent sur scène pour relever des défis aux côtés des plus grands chanteurs français. Ils vous s’unir pour donner des ailes à l’association « Tout le monde contre le cancer ». Chaque année, ce sont plus de mille actions réalisées grâce à elle, dans les hôpitaux pour améliorer le quotidien des enfants malades et de leurs familles. Et cette année encore, au cours d’un gala exceptionnel au Dôme de Paris, animateurs et artistes de tous horizons vont offrir un moment magique aux enfants. Les humoristes Franck Dubosq, Florent Peyre, Alex Vizorek, la youtubeuse star Natoo, la journaliste Kareen Guiock Thuram, les comédiens Bruno Putzulu et Nathalie Marquay, les animateurs Élodie Gossuin, Laurent Maistret, Erika Moulet, le chorégraphe Kamel Ouali et bien d’autres, jouent le jeu pour la bonne cause et notre plus grand plaisir. Pour les accompagner dans ces prestations périlleuses, les chanteurs au grand cœur : M Pokora, Jenifer, Christophe Willem, Tayc, Anne Sila, Chimene Badi, Julie Zenatti, Salvator Adamo, Suzane…