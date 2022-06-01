Tout le monde chante : les stars relèvent le défi 2023 Partie 2

Comme chaque année pendant les vacances de Noël, « Tout le monde chante : les stars relèvent le défi » est de retour pour une soirée inoubliable pour le plaisir et la bonne cause ! Le meilleur des tubes de l’année et de toujours seront interprétés par les plus grandes stars de la chanson, en duo avec des personnalités. Sous le chapiteau du cirque Phénix, ils ont tous accepté de relever le défi pour soutenir l’association « Tout le monde contre le cancer ». Lorie, Emma Daumas, Lola Dubini, Kareen Guiock Thuram et la troupe de Black Legends, Molière le spectacle musical, Pierre de Maere, Jean-Baptiste Guégan, Je vais t’aimer, Stars 80, Kimberose, Dave, Victoria Sio, Nuit Incolore, Joyce Jonathan et bien d’autres seront accompagnés par des artistes et personnalités de tous horizons pour interpréter vos chansons préférées ! Marc-Antoine Le Bret, Laury Thilleman, Laurent Maistret, Sarah Schwab, Jimmy Mohamed, Bun Hay Mean, Laurie Peret ou Gil Alma vont prendre le micro pour chanter aux côtés de stars de la chanson dans une bonne humeur communicative et pour votre plus grand plaisir.