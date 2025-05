Très très bon À la recherche du meilleur cookie de France

Lire la vidéo

Diffusé le 21/12/2024

Pour la première fois, Très Très Bon s’acoquine au cookie. Depuis sa naissance dans la Massachussetts jusqu’à ses dérivés les plus farfelus, Très Très Bon croque dans le cookie à pleine dent et goûte cinquante cookies issus de Nantes, Bordeaux, Lille, Paris… François-Régis a convoqué un jury d’exception avec les meilleurs cookistadors : le bec sucré de l’émission Valentine Oudard, l’autrice Constance Lasserre alias Hungry Consti, le pâtissier Christophe Michalak, et l’auteur-restaurateur américain Marc Grossman. Leur mission ? Élire le meilleur cookie de France selon trois critères : la texture, la qualité du chocolat et l'équilibre.