Très très bon Côte d’Opale

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Cap au Nord sur la côte d’Opale, dans les Hauts-de-France ! Le long de la Manche, on déguste une gastronomie foisonnante, entre terre, mer et marais. C’est aussi le terrain de jeu du chef Alexandre Gauthier qui reçoit l’équipe au cœur de la Grenouillère. Pour croquer le meilleur de la côte d’Opale, Jordan part à la pêche à pied, Anto récolte des champignons dans la forêt, Valentine s’attaque à la tarte à gros bord, une douceur du Nord, et François-Régis embarque deux compères pour sa table aux Amis de la Route, un routier qui vaut le détour installé sur la D939 !