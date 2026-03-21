Très très bon Côte Vermeille

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À la frontière espagnole, la bande a découvert un véritable pays des merveilles : la côte Vermeille ! D’Argelès-sur-Mer à Banyuls, on fait le plein de très très bonnes adresses et de très très bons vins. Gwilherm s’attaque au nectar local, le Banyuls, un vin muté de haute volée. La cheffe de la bande Marie-Victorine s'intéresse au vinaigre de la Guinelle, un des meilleurs de France. Anto récupère du poisson frais au port d’Argelès et, avec François-Régis, ils s’attablent au Comptoir Cuisine, une pépite au cœur de Collioure !