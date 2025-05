Très très bon Très très bon dans la Manche

Diffusé le 15/02/2025

Très Très Bon jette l’ancre dans la Manche. Entre la mer et la terre, le Cotentin, et plus largement le département de la Manche, ont dans l’assiette une sacrée côte. De la Baie de Granville au Mont Saint-Michel, de Coutances à Saint-Lô, la bande déguste des bulots-mayo, de l’araignée, du frometon, de la teurgoule et du cidre au goulot... Elvira, Antony, Marie-Victorine et François-Régis vont revoir la Normandie…