Très très bon Très très bon en Touraine

Diffusé le 22/02/2025

Très Très Bon vous emmène faire un tour en Touraine. François-Régis et sa bande de marins d'eau douce voguent sur la Loire. Au menu : une pêche miraculeuse dans les filets de Marie-Victorine, Jordan garde les pieds sur terre et gambade avec la Géline de Touraine, Gwilherm se rince le gosier avec un grand vin né au même moment que lui... Et si vous avez encore un petit creux, il reste un délicieux Sainte-Maure de Touraine bio et fermier, des grassouillettes rillettes de Tours et même quelques macarons pour les becs sucrés !