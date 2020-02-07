Très très bon La très très bonne raclette

François-Régis part à la recherche de la très très bonne raclette, de Paris aux sommets alpins, entre France et Suisse. Pour ce nouveau palmarès, Très Très Bon a sélectionné 4 ambassadeurs issus de 4 terroirs de raclette : la Savoie et la Franche-Comté en France, le canton du Valais et le canton de Vaud en Suisse. Réunis autour de François-Régis Gaudry, ils devront élire la meilleure raclette. Dans ce grand format, l'équipe vous propose le carnet d'adresses des meilleures fromageries de Paris et de France et les spots les plus cochons pour accompagner votre fromage de charcuterie ! Nous vous embarquons aussi dans les plus belles expériences de raclette en altitude : à la ferme de Caroline en Haute-Savoie et au Raclett'House en Suisse chez Eddy Baillifard, l'ambassadeur de la raclette AOP du Valais.