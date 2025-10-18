Très très bon Le très très bon de Très très bon

Pendant toute la saison, la bande de Très très bon a distribué des « assez bon », des « bon », des « très bon » et même des « très très bon ». Des échoppes aux coffee shop, des brasseries aux pâtisseries, des bistrots au bouis-bouis, François-Régis et les chroniqueurs ont crash-testé 337 adresses et dégainé le « très très bon » à 38 reprises. La rédaction a passé ces adresses au tamis pour n’en garder que la crème de la crème. Dans ce numéro, vous allez découvrir celles qui ont marqué cette année et qui ont été récompensées. Quelles sont les meilleures nouveautés street food ? Les meilleures pâtisseries parisiennes, les plus belles caves ? Quelle table a eu les faveurs de François-Régis ? C’est le moment de vous dévoiler les meilleurs plans : le très très bon de Très très bon !