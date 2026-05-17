Très très bon Le très très bon flan

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Diffusé le 16/05/2026

En plein cœur de l'Île-de-France, l'équipe de « Très très bon » s'est lancée dans une mission aussi gourmande qu'ambitieuse : dénicher le champion suprême de cette institution crémeuse qui fait vibrer les papilles… le flan ! Autour de François-Régis Gaudry et Valentine Oudard, trois experts viennent apporter leurs connaissances aiguisées : Alexis Le Rossignol (humoriste, comédien et auteur de « La petite philosophie du flan »), Anne Coruble (cheffe pâtissière au Peninsula Paris) et Anthony Nguyen (pâtissier reconnu et spécialiste de la pâte feuilletée). Au-delà de la compétition, l'émission plonge au cœur de la passion du flan en suivant ces véritables « fous de flan » à la recherche de la version parfaite. Elle explore également les origines de ce dessert emblématique ainsi que ses déclinaisons à travers le monde.