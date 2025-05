Très très bon Très très bon à Montréal

Diffusé le 17/02/2024

Très Très Bon prend le large et traverse l’Atlantique direction le Canada ! De la poutine à la vigne, de l’érable à la canneberge, François-Régis et ses fidèles compagnons de croûte ont mitonné une émission royale à Montréal. Entre les meilleures tables montréalaises et les produits québécois, le programme est sacrément chargé !