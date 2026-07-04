Très très bon Très très bon à Uzès

Chargement

Cap au sud direction Uzès ! Bienvenue dans un écrin de pierres médiévales, au cœur de la garrigue entre les vignes, les oliviers et les chênes truffiers. L’Uzège, c’est une terre certes viticole mais c’est aussi un terroir truffé de bonnes adresses et de produits exceptionnels… Jordan part à la recherche du diamant noir : la truffe melanosporum. Avec la pompe à l’huile, le pois chiche ou le Pélardon, Elvira remplit son panier de pépites locales. Mina croque le meilleur burger du monde à Saint-Hilaire-d'Ozilhan. Et François-Régis s’attable à La Courtille, une de ses adresses préférées de tout l’Hexagone !