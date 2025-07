Très très bon Très très bon Corbières

Diffusé le 12/07/2025

Amateur de grands espaces, la bande embarque pour les Corbières ! Dans ce territoire méditerranéen baigné par le soleil et balayé par le vent, on vous emmène à la découverte d’un des pains les plus nourriciers de l’Hexagone. Marie-Victorine Manoa signe un grand plat à base de cabri, Jordan met le nez dans l’un des plus beaux vinaigres de France et Gwilherm sert les incroyables vins de Maxime Magnon.